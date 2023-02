Tom Sizemore di Salvate il soldato Ryan in condizioni critiche a causa di un aneurisma cerebrale

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tomsi trova attualmente in terapia intensiva e, secondo Fox News, l'attore che lotta da decenni contro la dipendenza sarebbe in. Tom, principalmente conosciuto per aver interpretato Mike Horvath inil, è stato ricoverato in ospedale ed è insecondo quanto riportato da Fox News Digital. Un suo rappresentante ha confermato che dopo aver subito unl'attore è stato ricoverato in terapia intensiva. "È in ospedale", ha detto Charles Lago a Fox News. "La sua famiglia è a conoscenza della situazione e spera che possa riprendersi al più presto. Per il momento non possiamo parlare del suo stato di salute poiché è ...

, principalmente conosciuto per aver interpretato Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan, è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni critiche secondo quanto riportato da Fox News ......iniziato a studiare musica classica e solfeggio a 4 anni e ha suonato il suo primo concerto per pianoforte a 8 (Chopin Prelude in E min)! " Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con...

Tom Sizemore di Salvate il soldato Ryan in condizioni critiche a ... Movieplayer

Tom Sizemore in condizioni critiche per un'aneurisma cerebrale Ciak Magazine

Tom Sizemore di Salvate il Soldato Ryan in condizioni critiche Game Legends

Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 7 febbraio 2023 MYmovies.it

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Febbraio, in prima e ... ComingSoon.it

Tom Sizemore, l’attore noto per aver recitato in Salvate il soldato Ryan, Black Hawk Down e Heat, è ricoverato in terapia intensiva per aver subito un aneurisma cerebrale. Lo ha confermato questa ...Tom Sizemore si trova attualmente in terapia intensiva e, secondo Fox News, l'attore che lotta da decenni contro la dipendenza sarebbe in condizioni critiche.