sua fortuna, riportano i media locali, l'opera era assicurata e la sbadata visitatrice non dovrà quindi risarcire l'artista.A Miami, durante un'anteprima di una galleria, una collezionista ha urtato e fatto cadere uno dei palloni a forma di cane ...

Tocca per curiosità un 'balloon dog' di Jeff Koons. In frantumi scultura da 42.000 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

Spinta dalla curiosità, tocca e fa cadere una scultura di Jeff Koons: ridotta «in mille pezzi» Corriere della Sera

Crede sia un palloncino e lo tocca, donna distrugge opera da ... Fanpage.it

Tim, conto alla rovescia per esame Kkr: tocca a Cdp Fortune Italia

Fusignano. Walter Veltroni all’Auditorium Corelli per presentare il ... ravennanotizie.it

Incidente durante un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, dove una donna ha toccato un’opera d’arte di Jeff Koons facendola andare in mille pezzi. Si tratta (o meglio, si trattava) di una scult ...Dopo l’infuocata crociata per l’abolizione del reddito di cittadinanza, ora è la volta del superbonus 110. Infatti il governo ha introdotto cambiamenti significativi riguardanti lo sconto in fattura e ...