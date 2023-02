Tocca l’opera di Jeff Koons esposta a Miami | in frantumi la scultura da 40mila euro – Il video

(Di domenica 19 febbraio 2023) Stava ammirando un’opera che sembrava un palloncino blu a forma di cane, quando ha iniziato arla e questa è caduta frantumandosi in mille pezzi: una donna aha così rotto unain vetro dell’artista, dal valore di 42mila dollari. L’accaduto ha avuto luogo durante un’anteprima privata all’Art Wynwood di: alcuni collezionisti hanno pensato inizialmente che si trattasse di un siparietto architettato, nell’ambito di una performance artistica o di una messa in scena. Ladi colore blu brillante, faceva parte della famosa serie ‘balloon dog’ che ha forgiato la reputazione internazionale di. I testimoni hanno raccontato ai media locali di aver visto la donna picchiettare ...

Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel - Air Fine Art, che ha sponsorizzatodi Jeff Koons, ha dichiarato al quotidiano americano Miami Herald che la collezionista non aveva intenzione ...Gamson ha detto che credeva che la donna stesse toccandod'arte, che si trovava su un piedistallo in acrilico con il nome di Jeff Koons, per verificare se fosse o meno un gonfiabile. ...

