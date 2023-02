Tocca la scultura di Jeff Koons e la fa cadere | in frantumi il “balloon dog” da 40mila euro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Incidente durante un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, dove una donna hato un’opera d’arte difacendola andare in mille pezzi. Si tratta (o meglio, si trattava) di unain vetro facente parte della serie “dog” per il qualeè noto a livello internazionale. Alcuni presenti hanno dapprima pensato che si trattasse di una performance artistica, una scenetta architettata. Ai media locali i testimoni hanno spiegato di aver visto la donna picchiettare la mano sull’opera, come se volesse verificare se si trattasse di un palloncino gonfiabile. Evidentemente no, e laè finita inal suolo. Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l’opera di ...

La scultura di colore blu brillante, faceva parte della famosa serie 'balloon dog' che ha forgiato la reputazione internazionale di Jeff Koons, conosciuto in Italia anche per essere stato il marito ...

La scultura blu, una delle famose serie "balloon dog" di Koons, era valutata 42.000 dollari. Ed è andata in frantumi, distrutta da una collezionista in visita alla fiera d'arte… MIAMI (STATI UNITI) - Una scultura in vetro di Jeff Koons, del valore di 40.000 euro è stata ridotta in briciole. L'increscioso episodio è avvenuto a Miami, durante un'anteprima privata all' Art Wynwo ...