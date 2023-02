“The Vivian Line” | il 17esimo album in studio di Ron Sexsmith

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 febbraio 2023) E’ uscito il 17 febbraio, ‘The’ è il diciassettesimodiper Ron, eclettico cantautore noto per i suoi brani accattivanti dal folk-pop teatrale. Il disco cattura Ron al culmine del suo gioco creativo: le tracce sono infatti il frutto della fertile immaginazione musicale e lirica discaturita in un breve periodo del 2021, durante la pandemia. “Le canzoni sono nate dal nulla. Non stavo davvero scrivendo dopo l’uscita del precedente ‘Hermitage’, nel 2020. Più invecchio e più penso ‘forse è così’, ma poi mi sono ritrovato con nuove idee e mi sono emozionato” afferma l’artista. Riflettendo sul nuovocontinua: “inizialmente pensavo fossero un’estensione di ‘Hermitage’, che parlava molto della ...