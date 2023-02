Terremoto Turchia e Siria | vigile del fuoco salva un gatto dalle macerie | ora sono inseparabili Il video virale

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023)più di 46mila ormai le vittime del devastantein. Un bilancio destinato a salire dopo l’annuncio da parte di Ankara dell’interruzione delle ricerche in quasi tutto il paese. L’unica eccezione è per le due province di Hatay e Kahramanmaras, dove si continuano a cercare possibili sopravvissuti, a due settimane dalla prima scossa di magnitudo 7.8. Ieri tre personestate estratte vivea 296 ore dal disastro, delle quali solo duesopravvissute al trasporto in ospedale. A commuovere i social, nelle ultime ore,stati anche le immagini di uno delle migliaia di soccorritori che hanno scavato sotto le. Icondivisi online mostrano il ...