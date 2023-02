Leggi Anche, un'altra forte scossa in Turchia: magnitudo 5.0 Leggi Anchein Turchia e Siria, salvi due uomini dopo 11 giorni sotto le macerie Le preghiere dei musulmani e l'...La storia del bambino di 12 anni che era stato salvato 296 ore dopo ilche ha messo in ginocchio la Turchia aveva commosso il mondo intero. Purtroppo non c'è stato il lieto fine: stando a quanto riportato dai media locali, il bimbo è morto in ambulanza mentre ...

Terremoto, 12enne estratto vivo dalle macerie muore in ambulanza TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria: muore ad Antakya 12enne salvato dopo 296 ore, ricoverati i genitori La Stampa

Turchia, è morto il bambino estratto vivo dalle macerie insieme ai ... Fanpage.it

Sisma: 12enne salvo dopo 182 ore sotto le macerie ad Antiochia Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, un 12enne estratto vivo dopo 182 ore sotto le macerie. Le vittime sono oltre 41mila Il Fatto Quotidiano

Sopravvissuti i genitori recuperati con lui sotto un edificio ad Antiochia, in Turchia Invece è successo ancora: non ce l'ha fatta il bambino di 12 anni estratto vivo sabato mattina, ma in condizioni ...Si è verificato un nuovo terremoto in Turchia, dove la terra è tornata a tremare con una scossa di magnitudo 5.1.