“Terradivina” | alla scoperta del romanzo di Riccardo Corazza

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un libro per tutti gli appassionati dei diari di viaggio e dei curiosi delle dinamiche del mondo enogastronomico edito da Les Flaneurs Edizioni Quali stimoli possono far scattare in noi il desiderio di tornare a inseguire i nostri sogni? Se lo chiede il protagonista del, un giornalista enogastronomico giunto a un punto difficile della carriera. Interrogandosi sulla sua vita professionale e sulle prospettive future, ha realizzato di non essere riuscito a raggiungere molti dei propri obiettivi. Soprattutto, non ha ancora raccontato quello che voleva raccontare. L’arido lavoro di produzione lo ha progressivamente allontanato dalle epifanie che lo avevano introdotto nel mondo del vino, e così decide di riprendere a viaggiare, per visitare cantine e provare a ritornare alle origini della sua passione. Ilricostruisce le tappe del viaggio, ...