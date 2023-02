Terra Amara Anticipazioni 20 febbraio 2023 | Sermin la combina grossa

... sabato 18 febbraio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...... Rai Uno: L'Eredità ha convinto prima 3.038.000 (20.6%) e poi 4.246.000 (25.6%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.708.000 spettatori (19.6%); Canale 5:ha raccolto 2.626.000 ...

Auditel, analisi degli ascolti tv di: Verissimo, Terra Amara e Italia Sì! | Sabato 18 febbraio 2023 SuperGuidaTV

Terra amara, le trame dal 20 al 25 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Terra amara: Episodio 156 Video Mediaset Infinity

Terra Amara, trame della 2^ stagione: Yilmaz riconsegna al padrino le chiavi di casa Blasting News Italia

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...