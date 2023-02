Terra Amara | anticipazioni 20-25 febbraio 2023 | Yilmaz e Demir in prigione

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 febbraio 2023)ed, negli episodiin onda dal 20 al 25su Canale 5, si renderanno protagonisti di azioni scellerate ed illegali e finiranno per essere incarcerati nella stessa cella. I due uomini, che non riusciranno in nessun modo a mettere da parte l'odio che provano uno per l'altro, daranno vita ad una rissa. Nel frattempo, Cengaver perderà la vita per mano di Hatip e Saniye deciderà di prendersi cura del figlio di Seher., trame dal 20 al 25brucia la casa di Sermin A Cukurova tutti saranno impegnati a festeggiare il matrimonio dimentre Zuleyha andrà di nascosto con Sermin dal dottor Suavi per interrompere la ...