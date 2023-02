Tennis | Zeppieri show a Cherbourg | conquista il titolo e ritocca il suo best ranking

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’ottima giornata per ilitaliano non passa solamente da Rotterdam con Jannik Sinner, ma anche a livello Challenger. Giulioha infattito il, il primo del suo 2023 nonché il secondo della carriera dopo quello di Barletta nel 2021. Ilta di Latina ha completato una settimana fantastica battendo in finale il beniamino di casa Titouan Droguet con il punteggio di 7-5 7-6.ha servito meno aces rispetto ai match precedenti, ma ha comunque dimostrato grande solidità al servizio e si è imposto dopo 1h36? aggiudicandosi due parziali molto equilibrati. Grazie a questo risultato, guadagna 39 posizioni in classifica eil suo, portandosi al numero 127. ...

... 73.000), al via domenica sui campi del CircoloRovereto . Come se non bastasse, la prima ... L'attesissimo Giulio(n.3 del seeding) troverà il talentuoso Gianmarco Ferrari in un derby ...Il tennista azzurro ha dato seguito alle belle prestazioni dei turni precedenti, servendo ben 15 ace ed esprimendosi ad un livello dinotevole. In finalese la vedrà contro il ...

Tennis, Giulio Zeppieri batte Droguet e vince il Challenger Cherbourg La Manche ilmessaggero.it

Tennis: Zeppieri supera in tre set Choinski e si qualifica per la finale ... SPORTFACE.IT

Circuito Challenger Giulio Zeppieri in finale a Cherbourg. Caruso ... LiveTennis.it

Zeppieri e Gigante all'assalto di Rovereto, attesa per Oradini SuperTennis

Tennis, Zeppieri show a Cherbourg: conquista il titolo e ritocca il suo ... SPORTFACE.IT

Tanti match interessanti al primo turno del “Città di Rovereto”: occhi puntati sui giovani Zeppieri e Gigante (entrambi attesi da un derby), mentre i palati ...Tanti match interessanti al primo turno del “Città di Rovereto”: occhi puntati sui giovani Zeppieri e Gigante (entrambi attesi da un derby), mentre i palati ...