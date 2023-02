Tennis | Torneo Buenos Aires Bolelli e Fognini vincono il doppio

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sesto titolo internazionale in coppia per l'emiliano e il ligure. ROMA - Altro successo a livello internazionale per la coppia numero uno delazzurro. Simonee Fabiohanno vinto ...

I "Chicchi" non si sono smentiti anche in questa edizione dell' ATP 250 argentino , conquistando il titolo da terzi favoriti delgrazie alla vittoria in finale per 62 64 in un'ora e 11 minuti ...ROMA - Altro successo a livello internazionale per la coppia numero uno delazzurro. Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno vinto ildi doppio dell'Argentina Open. Sui campi in terra ...

Finale ATP Rotterdam 2023, oggi Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Sport Fanpage

**Tennis: Atp Rotterdam, Medvedev supera Sinner in tre set e vince torneo** Affaritaliani.it

Atp Rotterdam, Sinner si inchina in finale a Medvedev RaiNews

Diretta Sinner-Medvedev: dove vedere la finale di Rotterdam in tv e streaming Tuttosport

ATP 500 Rotterdam: E' finale per Jannik Sinner. Domani supersfida contro Daniil Medvedev per la conquista del titolo LiveTennis.it

Sesto titolo internazionale in coppia per l'emiliano e il ligure.ROMA (ITALPRESS) - Altro successo a livello internazionale per la coppia numero ...Si ferma in finale Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Rotterdam. L'altoatesino è stato sconfitto in tre set dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7 6-2 6-2.