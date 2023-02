Tennis | Torneo Buenos Aires Alcaraz raggiunge Norrie in finale

... seconda tappa del "Golden Swing" sulla terra rossa in Sudamerica,Atp 250 da 626.595 dollari di montepremi in corso a Buenos Aires. Lo spagnolo, numero 1 del tabellone, ha regolato con un ...Sconfitti in semifinale McDonald e Albot DELRAY BEACH (USA) - Saranno Taylor Fritz e Miomir Kecmanovic a contendersi il "Delray Beach Open",Atp 250 in corso sul cemento outdoor della città della Florida con un montepremi complessivo pari a 718.245 dollari. Fritz, testa di serie numero 1, nel derby americano con Mackenzie McDonald ...

ATP 500 Rotterdam: E' finale per Jannik Sinner. Domani supersfida contro Daniil Medvedev per la conquista del titolo LiveTennis.it

Finale ATP Rotterdam 2023, oggi Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Fanpage.it

Tennis. Sinner batte Wawrinka e vola in semifinale RaiNews

Sinner-Griekspoor all'ATP Rotterdam: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Jannik Sinner dopo l'approdo alle semifinali di Rotterdam: “Devo dire che questo è stato un torneo molto importante e ... LiveTennis.it

