Tennis | Corrado Barazzutti convinto | “Entro tre anni l’Italia avrà un campione Slam e sulla Coppa Davis…”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un buco da tappare. Ilitaliano, nell’ultimo periodo, ha ricevuto un forte impulso a livello maschile e i risultati di Jk Sinner, Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti, in particolare, lo stanno a dimostrare. Certo, manca sempre quel qualcosa per entrare davvero nel gotha. Il riferimento a un successoe alla vittoria inDavis. Due facce della stessa medaglia perfettamente rappresentante nel 1976 quando Adriano Panatta vinse il Roland Garros e fu artefice con, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli del successo in Davis, in quella trasferta in Cile. Trionfi entrati nella storia dello sport italiano, ma è ora di fare un sostanziale aggiornamento. Nel giorno del suo 70° compleanno ne ha parlato, in un’intervista concessa a La ...

Per festeggiare il traguardo dei 70 anni, ,Barazzutti si è regalato un viaggio a New York con la famiglia. Il modo più dolce per esorcizzare l'unica sconfitta che lo ha fatto imbestialire davvero, e proprio nella Grande Mela. Non ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiLe vittorie ATP italiane: Sinner a quota 7 Con il trofeo di ... 6 titoli 1975: Firenze 1976: Barcellona, Firenze 1977: Firenze, Amburgo, BerlinoBARAZZUTTI: ...

