Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex campione e capitano di Coppa Davis Corradoha analizzato così alcuni campioni delazzurro: "Berrettini ci è andato molto vicino a Wimbledon, Sinner se sta bene è un top - player, Musetti ha grandi margini".è ...Il podio resta composto da Adriano Panatta (26), Fabio Fognini (19) e Corrado(13), con Paolo Bertolucci di poco fuori dai primi tre posti (12). Un dato interessante è rappresentato dal ...

Tennis, Corrado Barazzutti convinto: "Entro tre anni l'Italia avrà un campione Slam e sulla Coppa Davis..." OA Sport

Tennis, Barazzutti convinto: "Entro tre anni l'Italia vincerà uno Slam" Virgilio Sport

Tennis, la previsione di Barazzutti: "Entro tre anni uno Slam azzurro" Sportal

L'Almanacco del Giorno - 19 febbraio 2023 PAESITUOI.NEWS

Berrettini, che frecciata da Nicola Pietrangeli: il messaggio è ... Tennis Press

Un buco da tappare. Il tennis italiano, nell’ultimo periodo, ha ricevuto un forte impulso a livello maschile e i risultati di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti, in particolare, lo ...Compie gli anni uno degli eroi della Coppa Davis ’76: "La rivalità con Adriano Non è mai mancato il rispetto. Avevo chances con tutti tranne che con Borg. E se Connors non mi avesse cancellato il seg ...