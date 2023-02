Un guasto alla centralina elettronica ha causato ieri il blocco dell'intero impianto della"Millennium Express", che da Tröpolach in Austria sale alle piste di Pramollo in Friuli Venezia Giulia. A bordo delle cabine c'erano 160 sciatori, che sono rimasti bloccati per 78 minuti. ...Un guasto alla centralina elettronica ha causato ieri il blocco dell'intero impianto della"Millennium Express", che da Tröpolach in Austria sale alle piste di Pramollo in Friuli Venezia Giulia. A bordo delle cabine c'erano 160 sciatori, che sono rimasti bloccati per 78 minuti. ...

Telecabina si blocca tra Austria e Friuli Venezia Giulia, in 160 sospesi per un'ora Gazzetta del Sud

La funivia di Mornera si blocca, e loro restano sospese per due ore Ticinonline

Domani apre la funivia. La Valmalenco è completa La Provincia di Sondrio

Cabinovia di Trieste, parte la sfida legale: ricorsi al Tar ed esposti a Corte dei Conti e Anac Il Piccolo