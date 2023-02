Talpa al Tribunale di Roma | la fitta rete di Camilla Marianera tra uffici della Giustizia e Roma Capitale

(Di domenica 19 febbraio 2023) I servizi offerti dall’avvocatessa, in fatto di informazioni estrapolate daldie da rivendere, a buon prezzo, ai criminali capitolini, potevano veramente far anticipare le mosseda parte dei suoi clienti. Infatti, tramite i contatti segretissimi dell’avvocatessa, lei era capace di dirti se “ti spiano l’automobile attraverso il GPS”, “hai delle pulci dentro la camera da letto” e altri mezzi per indagare e intercettare gli indagati. Chi è ladeldi? Che un’avvocatessa di 31 anni, ovvero, abbia potuto creare tutto da sola, è veramente poco probabile. Tutto anche con l’apporto del ...

... 31enne accusata di essere una '' all'interno deldi Roma con informazioni rivendute o trasmesse a pregiudicati. Compresi componenti del clan dei Casamonica. Ora altre cinque persone, ...Ma laall'Ufficio intercettazioni, secondo i pm, non era l'unica. Ci sono altri 5 indagati tra Procura e. Il gip sottolinea che 'i canali di cui si avvalgono gli indagati per ...

"Talpa" in tribunale, l'avvocata arrestata mette nei guai l'assessora Lucarelli RomaToday

La "talpa" in tribunale: si allarga l'inchiesta sull'avvocata accusata di aver rivelato notizie segrete RomaToday

La «talpa» in procura a Roma, cinque funzionari indagati per le informazioni a Camilla Marianera e Jacopo De Vivo Corriere Roma

Praticante legale arrestata a Roma: ecco chi è la "talpa" del Tribunale TGCOM

Marianera, la talpa in tribunale aveva una rete: l'inchiesta si allarga Affaritaliani.it

I servizi offerti dall’avvocatessa Camilla Marianera, in fatto di informazioni estrapolate dal Tribunale di Roma e da rivendere, a buon prezzo, ai criminali capitolini, potevano veramente far anticipa ...Questo fatto è posto in rilievo nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della giovane legale del suo partner nell'ambito di una inchiesta per corruzione rispetto a"informazioni riservate ...