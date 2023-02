Il sostegno italiano - militare e finanziario, anche per la ricostruzione del Paese martoriato - non è in discussione, ha chiarito ieri. E può allargarsi: si discute ad esempio dell'invio di ...... che peraltro sta tessendo unaanche con Weber in persona per cambiare gli equilibri politici ... Le cui foto col Cavaliere, e con Antonio, prima che il capogruppo di Strasburgo si facesse ...

Tajani, la tela per l’Ucraina: «Creare una zona franca per Zaporizhzhia» ilmessaggero.it

L'Ucraina tra Meloni e il Cav., la tela di Biden, le minacce del voto. Il fronte di Kyiv e quello del governo Il Foglio

Le putinate di Berlusconi non fanno più ridere il Ppe Start Magazine

Ucraina, Tajani “Parole di Berlusconi non cambiano la posizione di FI” TeleNicosia

Terremoto, trovati corpi senza vita degli italiani dispersi TeleAmbiente TV

Un viaggio, due missioni. Rassicurare l’Ucraina sul sostegno incondizionato dell’Italia al fianco della resistenza. Ricucire lo strappo consumato con il Partito popolare europeo dopo ...Gli sbuffi di Tajani, costretto a difendere l'indifendibile. Il pranzo al Quirinale con Crosetto. I nuovi invii di armi e il nodo dell'addestramento delle truppe. La capa della destra rinnova la linea ...