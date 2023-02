Tabellone Atp Buenos Aires 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti Musetti e Fognini

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilprincipale del torneo Atp di, in programma sulla terra rossa argentina da lunedì 13 a domenica 19 febbraio. Prosegue la gira sudamericana e spicca il ritorno in campo di Carlos, cheilseguito dal britannico Cameron Norrie. Sono due gli azzurri direttamente ammessi in, ovvero Lorenzo(già al secondo turno in virtù di un bye) e Fabio. Di seguito ecco il riepilogo delche sarà sempre aggiornato dal primo turno alla finale. COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE (1)vs (2) Norrie 6-3 7-5 SEMIFINALI (1) ...

ORDINE DI GIOCOSINGOLAREDOPPIOQUALIFICAZIONI Una fiducia di cui avrà bisogno lunedì, verso ora di pranzo, quando troverà l'esperto Stefano Travaglia , ex n.60...... incontro valevole per l' ultimo atto del torneo250 di Buenos Aires 2023 (terra battuta) . ... COME SEGUIRE IN TV ALCARAZ - NORRIE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI ALCARAZ - NORRIE 2 - ...

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

ATP Rio de Janeiro 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti. Gli ostacoli verso una semifinale con Alcaraz OA Sport

ATP 500 Rio de Janeiro, il tabellone principale: possibile incrocio tra ... TennisItaliano.it

ATP Marsiglia 2023: il tabellone. Strade note per Jannik Sinner, Hurkacz prima testa di serie OA Sport

ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner già al ... LiveTennis.it

Tornato in campo dopo la lunga assenza causata dagli infortuni, il 19enne spagnolo trionfa in Argentina: il britannico superato in due set (6-3 7-5) ...Il 21enne di San Candido, numero 14 del mondo, si è arreso di fronte al russo Daniil Medvedev, 11 del ranking Atp e sesto favorito del tabellone, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2. (La Provincia di ...