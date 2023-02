Superbonus | scontro nella maggioranza Meloni | “E’ costato 2 mila euro a ogni italiano | ora soluzioni per evitare il tracollo” Forza Italia attacca | “Subito un tavolo per le modifiche”

(Di domenica 19 febbraio 2023) La premier nel suo video-appuntamento sui social: «Sui migranti inpa è cambiato il paradigma, una vittoria». Tajani: nessuna tensione ma in Parlamento il testo va cambiato

Meloni difende il decreto sulStop a sconto in fattura e cessione del creditoin maggioranza sul decreto Chi si salva e chi no dalla stretta del governo Le promesse di Meloni in ...Quanto male fa ilIl governo Meloni impugna l'agenda Draghi e prova a evitare l'ennesimo dietrofront, ...

Scontro nella maggioranza su stop a Superbonus, FdI apre a ... Fanpage.it

Superbonus, scontro in maggioranza sul decreto. E il governo apre alle modifiche la Repubblica

Scontro sul Superbonus, i sindacati pronti a scendere in piazza Giornale di Sicilia

Superbonus, scontro in maggioranza sul decreto. E il governo apre ... NEWS110

Superbonus, è scontro politico. Opposizioni all'attacco, anche Forza Italia si agita Il Tempo

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...