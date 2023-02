Superbonus | qual è la fregatura spiegata facile

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Quando conobbi Giulio Savelli, il cui lucido pragmatismo è stato ampiamente sottovalutato, rimasi folgorato da alcune sue lapidarie osservazioni. Tra queste, ancora molto attuale, vi è quella relativa ai tanti dilettanti allo sbaraglio che tentano l’avventura in politica, presentando tutta una serie di sistemi infallibili per rilanciare a costo zero la nostra sempre asfittica economia.cosa di simile alla chimera del moto perpetuo o al mito della famosa pietra filosofale, con cui trasformare il piombo in oro. Ebbene, la follia del, in merito ale solo uno sprovveduto non avrebbe potuto prevedere la colossale eterogenesi del fine che esso portava in dono, per così dire, è stata per l’appunto partorita dalla mente geniale dei dilettanti politici per antonomasia: gli epigoni a 5 Stelle di un comico tutta demagogia e ...