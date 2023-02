Superbonus | pure Berlusconi in pressing | “Modifiche in Parlamento” Fdi | “Vertice di maggioranza? Prima con le imprese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dentro al governo si chiede di non mettere la fiducia e provare a modificare il decreto in. In, invece, si posticipa qualsiasidiall’incontro che l’esecutivo avrà con le. La modifica delcontinua a creare fibrillazioni nellache sostiene il governo di Giorgia Meloni. Persino Silvioci ha tenuto a esporsi con un post sui social. Poche righe per dire che la scelta del governo di fermare le cessioni del credito relative alle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi sia giustificata “e forse inevitabile“. Poi però il capo di Forza Italia ha rilanciato la richiesta del suo partito: “Ilsovrano discuterà il decreto, e, nei tempi richiesti, ove lo ...