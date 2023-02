Superbonus | Napoli | ' Meloni si assuma responsabilità e non cerchi alibi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La storia per cui Giorgiaè stata chiamata a riparare errori di altri non sta in piedi e comincia a mostrare la corda, si tratti delo del Pnrr. Ilnon è un frutto avvelenato, ha svolto la sua funzione nella fase più critica della pandemia aiutando l'economia a non finire in stallo, ora, certamente, va superato. Non nei modi immaginati dalla presidente del Consiglio, ignorando cioè il vicolo cieco in cui rischiano di finire imprese, lavoratori e famiglie senza un paracadute". Così Osvaldodi Azione. "Lo stesso discorso vale per il Pnrr. La smetta Giorgiadi sostenere che ha ereditato forti ritardi dal suo predecessore. Mario Draghi ha ottenuto a settembre la seconda tranche dei fondi europei, cosa resa possibile perché il suo ...