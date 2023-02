Superbonus | Meloni | “Una misura scritta male costata 2mila euro a ogni italiano” – VIDEO

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma – Con l’intervento sul110% (leggi qui) “abbiamo cercato di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti”, unache “l’ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili, ma laè statacosì, è fatta così, che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolve”. Così la premier Giorgia, nel suo appuntamento‘gli appunti di Giorgia’, si sofferma sul provvedimento che il governo ha varato in relazione al, con lo stop alla cessione dei crediti. “ll costo totale” del“è attualmente è di 105 miliardi di ...

Il guaio lo ha fatto chi ha concepito il'. E su Giorgia'Non è fascista - dichiara - è una donna di destra in gamba, come dice Bonaccini' Infine il plauso aper il viaggio ...Silvio Berlusconi è intervenuto sulla questione delper smorzare i toni, dopo che la minaccia di Forza Italia di non votare eventualmente la ...ha giustificato l'intervento del governo

Appunti di Giorgia, sul Superbonus nessun passo indietro. Meloni: «Senza stop restavamo senza soldi: ora noi costretti ... Open

Superbonus: ecco cosa prometteva Giorgia Meloni in campagna elettorale Repubblica TV

Meloni all’attacco del Superbonus: “Costato 2mila euro a ogni italiano, alle Regionali premiato... Il Riformista

(LaPresse) «Il superbonus è costato a ogni singolo italiano circa duemila euro, anche a un neonato, anche a chi non ha una casa. Non era gratuita, il debitore è il ...Giovedì 16 febbraio il Consiglio dei ministri ha annunciato un Decreto-legge con misure urgenti in materia di cessione dei crediti ...