Superbonus | Meloni non molla | ecco perché il superbonus ha creato enormi problemi

(Di domenica 19 febbraio 2023) "Dal mio punto di vista" il"l'ho detto e lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili" ma "la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme diche noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere". Così la premier Giorgianel suo appuntamento video "Gli appunti di Giorgia" entra nel merito delle polemiche sullo stop aledilizio."Il- spiega - aveva sostanzialmente due grandi errori: il primo era poter scaricare il 110% di quello che spendevi,se ovviamente a me rimborsano più di quello che spendo e non sarò tenuto a controllare quanto spendo, non mi interessa: tanto lo Stato rimborsa... Questo ovviamente ha prodotto una serie ...

Nervi tesi tra Berlusconi e: gli scossoni sue Montaruli Il secondo punto del discorso del premier è quello legato all'esito delle elezioni regionali, con il centrodestra che ha ......reduce da "una fastidiosa influenza che mi ha impedito di aggiornarvi sull'attività di governo" in video (ancora una volta) spiega la decisione presa dal governo: "Ilnasceva con ...

Meloni ora teme il boomerang ma difende lo stop alle cessioni: "I ministri FI lo hanno votato" la Repubblica

Doppio scontro nella maggioranza: Forza Italia attacca su superbonus e caso Montaruli. Berlusconi: Meloni... Corriere della Sera

Superbonus e Montaruli, il duplice messaggio di Berlusconi a Meloni Il Tempo

Dopo l’infuocata crociata per l’abolizione del reddito di cittadinanza, ora è la volta del superbonus 110. Infatti il governo ha introdotto cambiamenti significativi riguardanti lo sconto in fattura e ...“Bonaccini, Letta e Gentiloni lodano Giorgia Meloni Al contrario, il mio giudizio è molto negativo e molto netto. E non capisco come si possa dire che dobbiamo misurare le critiche al governo Meloni ...