Superbonus | Meloni “Ha un costo di 105 miliardi di euro”

(Di domenica 19 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In Consiglio dei Ministri siamo tornati a occuparci della vicenda dele l'abbiamo fatto per cercare di sanare una situazione diventata ormai fuori controllo”. Lo dice il Presidente del Consiglio Giorgianel suo appunto video su Facebook, parlando del decreto sulla cessione dei crediti. “La bolla dell'aumento incontrollato delle spese si è gonfiata così tanto che questo meccanismo al momento ha untotale di 105di, pesando su ogni singolo italiano per circa 2.000. Anche chi non ha una casa, un senza tetto, un neonato, ha sulle spalle la spesa di duemila” afferma il premier. “Il Governo ha proposto come soluzione di portare ildal 110 al 90 per cento e allungare da 5 a 10 anni ...