Superbonus | Meloni | “E’ costato 2mila euro a ogni italiano E ci sono state truffe per 9 miliardi”

Leggi su firenzepost

(Di domenica 19 febbraio 2023) Iledilizio inventato dal governo giallorosso di Giuseppe Conte è stato, e potrebbe continuare ad essere, una rovinosa palla al piede per tutta l'Italia. La presidente del consiglio, Giorgia(che starebbe per assumere come portavoce il giornalista Mario Sechi), rivela cifre e situazioni nella sua ribrica "Appunti di Giorgia" L'articolo proviene da Firenze Post.