Superbonus e Montaruli | alta tensione tra FdI e forzisti Siete pieni di pregiudicati Da voi scritte nei cessi

A far litigare FdI e Forza Italia non bastava il pasticcio del, con gli azzurri ...al vetriolo anche sulla condanna per peculato della sottosegretario all'Università Augusta, con ...Voglio esprimere amicizia e stima ad Augusta, il cui impegno politico ho apprezzato fin ... E che, sommata alle frizioni sul, dimostra come la maggioranza sia tutt'altro che coesa.

Superbonus e Montaruli, tensione nel governo. Mulè: Da FdI scritte nei cessi Affaritaliani.it

Non solo superbonus ma anche il caso Montaruli. FI e FdI si accapigliano ancora L'HuffPost

Doppio scontro nella maggioranza: Forza Italia attacca su superbonus e caso Montaruli. Berlusconi: Meloni... Corriere della Sera

Dopo le dimissioni di Montaruli volano gli stracci tra alleati. Fdi: «Da ... Open

Montaruli condannata si dimette, Fdi contro Mulè: “Da lui provocazioni, in Forza Italia c’è… Il Fatto Quotidiano

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: «Gli ultimi report erano così allarmanti da imporre una scelta repentina. C’è una montagna di debito. Rischiavamo di schiantarci. I più debol ...