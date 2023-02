Superbonus | cosa accade ora alle ristrutturazioni | tutto ciò che c' è da sapere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Stop immediato alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura per i nuovi lavori. Divieto per regioni ed enti locali di acquistare le agevolazioni. Resta, insomma, solo la possibilità di usare la detrazione in dichiarazione dei redditi. Sono queste le novità più rilevanti contenute nel decreto con cui il governo ha voluto mettere la parola fine al tormentato dossier del110. Un intervento necessario, ha spiegato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, a «mettere in sicurezza i conti pubblici», gravati da una mole di crediti di imposta che è lievitata a 120 miliardi di euro. Il provvedimento, poi, prova a facilitare la vendita dei crediti per i lavori già avviati escludendo (a certe condizioni) la responsabilità del compratore verso detrazioni inesistenti o viziate.1.succede adessocessioni ...