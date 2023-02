Superbonus | Bonelli | ' destra mente | Meloni venga in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Giorgetti e gli esponenti del governoche tentano di spiegare che annullare ilè misura necessaria per avere più risorse sociali da investire, è una menzogna perché loro vogliono conservare risorse per portare avanti la flat tax che farà risparmiare soldi ai ricchi, come sempre, togliendoli dalle tasche dei poveri." Cosi il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "La questione deldeve essere affrontata immediata, ci sono un milione di famiglie in difficoltà in Italia a causa della sospensione del credito. Questo dimostra ancora una volta che le promesse elettorali di Giorgianei confronti delle famiglie e degli italiani meno abbienti ...