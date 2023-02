Superbonus | Berlusconi | ' giustificato e inevitabile intervento governo | rischio default'

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "In merito alla questione del, che sta creando agitazione tra le categorie ed ha provocato reazioni anche da parte dei nostri gruppi parlamentari, voglio ricordare che si tratta di una misura adottata dalConte, ildegli indistinti bonus a pioggia, soggetti a continue modifiche ed interpretazioni che hanno provocato un clima di costante incertezza per le imprese interessate". Così Silvioin un post su Fb. "Il mio punto di vista al riguardo, da uomo di Stato e di economia, -aggiunge il presidente di Forza Italia- è che siae forseil percorso delper evitare danni al bilancio dello Stato, che potrebbero addirittura portarci ad una situazione di. ...

Cordone sanitario attorno aQuando Meloni sulprometteva: "Pronti a tutelare i diritti e ad agevolare le imprese" "assolto è un'ottima notizia", ma Meloni ora teme l'...E sue Forza Italia ha aggiunto: 'Forza Italia è una monarchia,è la suprema corte. Tutti i suoi ministri hanno votato a favore dell'abolizione del, delle misure ...

Superbonus 110, Berlusconi: "Giustificato e inevitabile intervento governo" Adnkronos

Doppio scontro nella maggioranza: Forza Italia attacca su superbonus e caso Montaruli. Berlusconi: Meloni... Corriere della Sera

Meloni ora teme il boomerang ma difende lo stop alle cessioni: "I ministri FI lo hanno votato" la Repubblica

Superbonus e Montaruli, il duplice messaggio di Berlusconi a Meloni Il Tempo

Governo diviso, crisi tra Meloni e Berlusconi: spaccature su superbonus e Ucraina, scoppia il caso Montaruli Virgilio Notizie

Milano, 19 feb. (LaPresse) - "In merito alla questione del Superbonus, che sta creando agitazione tra le categorie ed ha provocato reazioni anche da parte dei ...Fini: ”Donzelli Non si confonde l'aula con una piazza. Meloni è donna di destra in gamba. Forza Italia monarchia e Berlusconi è la suprema corte".