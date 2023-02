Suberbonus | Meloni | Ci è costato 105 mld di euro | 2 mila a testa Eviteremo il tracollo di migliaia di imprese

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Il costo totale” dei crediti del superbonus “attualmente è di 105 miliardi di”. Così la premier Giorgianella sua rubrica social ‘Appunti di Giorgia’. A ogni italiano il superbonus è2000. Quando spende lo stato non è nulla gratis”. “Ora però – ha aggiunto – dobbiamo cercare soluzioni per evitare ildidi aziende e insieme difendere bilancio pubblico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dopo l’infuocata crociata per l’abolizione del reddito di cittadinanza, ora è la volta del superbonus 110. Infatti il governo ha introdotto cambiamenti significativi riguardanti lo sconto in fattura e ...“Bonaccini, Letta e Gentiloni lodano Giorgia Meloni Al contrario, il mio giudizio è molto negativo e molto netto. E non capisco come si possa dire che dobbiamo misurare le critiche al governo Meloni ...