Su Facebook e Instagram arrivano gli account a pagamento. Zuckerberg promette così più sicurezza nei servizi

(Di domenica 19 febbraio 2023)dipiù sicuri, ma si dovrà pagare. E' quanto sta per lanciare la prossima settimana in Australia e Nuova Zelanda il numero uno di Meta Mark. Per certificare la ...

Account dipiù sicuri, ma si dovrà pagare. E' quanto sta per lanciare la prossima settimana in Australia e Nuova Zelanda il numero uno di Meta Mark Zuckerberg. Per certificare la reale ...In arrivo la spunta blu a pagamento anche per. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg in persona che in un post ha spiegato che 'questa settimana verrà implementato il programma Meta Verified, un servizio in abbonamento che ...

La svolta di Meta: per la spunta blu su Facebook e Instagram arriva l'abbonamento da 11,99 dollari la Repubblica

Facebook e Instagram, si pagherà per gli account verificati e avere la spunta blu TGCOM

Anche Facebook e Instagram a pagamento: bufera su Zuckerberg ilGiornale.it

Fb e Instagram, si pagherà per account 'verificati' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Facebook e Instagram, arriva la spunta blu a pagamento RaiNews

Meta tenterà un nuovo esperimento rispetto al sistema di verifica degli account. Le spunte blu saranno a pagamento.Mark Zuckerberg insegue Elon Musk. Così come avvenuto per Twitter, anche Meta lancerà per Facebook e Instagram un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di “verificare” la loro identità.