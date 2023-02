Stop alla cessione dei crediti | quali sono i bonus coinvolti L’ipotesi della “cartolarizzazione” per evitare lo stallo dei cantieri

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) Loallo scontro in fattura previsto nel decreto del governo Meloni non riguarda solo il Super, ma di fatto tutti i tipi diedilizi finora in vigora. L’interruzionedeie dello sconto in fattura riguarda tutti quei lavori su cui non è stata presentata una Cila entro il 16 febbraio, giorno in cui è entrato in vigore il decreto. Lodeiriguarda anche gli eco, ilristrutturazioni, quello facciate, il sismae quello relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche. Restano comunque possibili le detrazioni con la documentazione presentata per tempo per: i lavori con il ...