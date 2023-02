Stellini | ' Conte contro il Chelsea non sarà in panchina | ma con il Milan'

(Di domenica 19 febbraio 2023) 'Non credo Antonio tornerà la settimana prossima per la partita col. Ma dovrebbe tornare per quella dopo'. Le parole sono di Cristian, e l'Antonio di cui aggiorna è ovviamente, ...

'Non credo Antonio tornerà la settimana prossima per la partita col Chelsea. Ma dovrebbe tornare per quella dopo'. Le parole sono di Cristian, e l'Antonio di cui aggiorna è ovviamente, costretto dalla convalescenza dopo l'operazione per l'asportazione della cistifellea a lasciare il Tottenham al suo vice. Anche nella partita ...Il Manchester United batte nettamente il Leicester per 3 - 0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio(sostituito in panchina da Cristian) ...

Nei due posticipi della Premier League prevale il fattore casa. Il quadro della 24/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...Gli Spurs tornano alla vittoria in campionato e si prendono il quarto posto. La squadra di Stellini, Conte a casa per problemi fisici, fa fatica a sbloccare la sfida e lo da solo nella ripresa. Al 56' ...