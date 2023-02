Spezia | Lorieri | «La prestazione ci conforta Futuro? Noi ci siamo messi a disposizione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Fabrizio, vice dell’ex Gotti in panchina per lo, ha parlato a Dazn al termine della partita contro la Juventus Fabrizio, vice dell’ex Gotti in panchina per lo, ha parlato a Dazn al termine della partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «Innanzitutto abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo pressato quando dovevamo,sempre rimasti compatti quando c’era da soffrire. Questa è una forza. Non c’è stato il risultato ma laci. Se guardiamo i numeri, le occasioni loro e le parate di Perin alla fine ci sono i campioni come li hanno loro, però anche noi sotto questo aspettocontenti». TENTATIVO DI FAR CAMBIARE IDEA SUL– «Noi ci ...