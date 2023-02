Spezia | Lorieri | 'Creato come la Juve | ci siamo messi a disposizione Il nuovo tecnico troverà'

25- Juventus 0 - 2Dragowski sv : la maledizione dei portieri prosegue. ( 25' Marchetti 5,5: qualche ...6 : il cambio di modulo porta nuove geometrie. Si può e si deve ripartire ...LA- La Juventus centra la terza vittoria consecutiva in campionato imponendosi, per 2 - 0, sul campo di uno, alla prima dopo l'espnero di Gotti, conin panchina e in attesa che venga ufficializzata la nomina di Semplici. Nonostante alcuni momenti di sofferenza, le reti di Kean nel primo tempo ...

Probabili formazioni Spezia Juve: Lorieri affronta Allegri così Juventus News 24

Spezia, Lorieri: "Noi ci siamo messi a disposizione della società. La squadra ha dei valori" TUTTO mercato WEB

LIVE TMW - Spezia, a breve le parole di Lorieri dopo il ko con la Juventus TUTTO mercato WEB

Spezia, Lorieri: 'Ottima partita, ma la Juve ha un campione. Quelle parate di Perin...' ilBianconero

Conferenza stampa Lorieri post Spezia Juve: le dichiarazioni Juventus News 24

Dopo la sconfitta contro la Juve, Fabrizio Lorieri si è presentato ai microfoni di DAZN. "Abbiamo fatto una partita ottima, ...sul campo di uno Spezia, alla prima dopo l’espnero di Gotti, con Lorieri in panchina e in attesa che venga ufficializzata la nomina di Semplici. Nonostante alcuni momenti di sofferenza, le reti di ...