Spezia - Juventus | le probabili formazioni e dove vederla

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono reagire al mezzo passo falso europeo e cercano un successo al Picco in casa di una squadra che ...si gioca oggi, domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18 per la 23giornata di Serie A. Padroni di casa che devono fare i conti con l'esonereo di Gotti, ospiti che cercano punti per ...

Strategia Allegri: a La Spezia la Juve B, mezza squadra risparmiata per Nantes La Gazzetta dello Sport

Spezia-Juventus: la conferenza di Allegri Fantacalcio ®

Spezia Juve, turnover Max: Europa più importante del campionato Juventus News 24

Spezia-Juventus, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Spezia-Juve: Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Juventus: la conferenza di Allegri “Dobbiamo proseguire in quelli che sono i nostri mini obiettivi. Sarà una gara complicata, è un campo difficile e lo Spezia è una squadra che crea molto, come succes ...Dopo il pareggio con il Nantes in Europa League, la Juventus fa visita allo Spezia per il 23° turno di Serie A. I bianconeri hanno vinto le ultime due di campionato, battendo Salernitana e Fiorentina ...