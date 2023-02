Spezia-Juventus | infortunio per Dragowski | torna in campo Federico Marchetti a 40 anni

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tegola per Lorieri e per lo, perché per la seconda volta in questo campionato c’è l’del portiere, che alza bandiera bianca nel primo tempo. Il portiere si fa male da solo, prova a restare inma dopo alcuni minuti desiste e chiede il cambio. Al suo postoina 40compiuti: ritorno dopo diverso tempo per il portiere ex Genoa e Lazio, oltre che della nazionale. SportFace.