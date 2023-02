Spezia-Juventus domenica 19 febbraio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Out Chiesa

(Di domenica 19 febbraio 2023) C’è la Juve al Picco e loarriva a una delle gare più attese della stagione con il rammarico di non avere sfruttato la doppietta di Verde sul campo dell’Empoli, pareggiando 2-2 una gara che avrebbe potuto rappresentare un passo avanti significativo verso la salvezza. I liguri non vincono da cinque giornate consecutive, al InfoBetting: Scommesse Sportive e

LA- Dopo il pareggio con il Nantes in Europa League lava al Picco a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Salernitana e Fiorentina, sfide in cui i ...Il programma odierno continua poi alle ore 18 conmentre in serata, alle 20.45, si gioca Roma - Verona. La 23esima giornata si era aperta venerdì con la vittoria del Napoli contro ...

Spezia-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Spezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus News 24

Spezia-Juventus: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE TJ - SPEZIA-JUVENTUS - Le ultime dal Picco Tutto Juve

Spezia-Juve: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Dopo Atalanta-Lecce (1-2), Fiorentina-Empoli (1-1) e Salernitana-Lazio (0-2), è il turno di Spezia-Juve. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikol ...Nel 23° turno della Serie A Tim, le Aquile scendono in campo allo stadio "Alberto Picco" contro la Juventus. Per l'occasione, Spezia che scende in campo con il 3-5-2 che vedrà Dragowski tra i pali, pr ...