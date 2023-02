Spezia-Juventus 0-2 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) . I bianconeri puntano alla vittoria per allontanarsi dalla zona calda. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I bianconeri sono attesi ad un banco di prova importante contro lo, formazione che lotta per non retrocedere e ha recentemente cambiato allenatore: difatti, al posto di Gotti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.