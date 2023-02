Spezia-Juventus | 0-1 | termina il primo tempo | Kean porta in vantaggio gli uomini di Allegri

(Di domenica 19 febbraio 2023) Allo stadio Alberto Picco è in corso la gara, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, tra lodi Fabrizio Lorieri e ladi Massimiliano. Ildella gara, che ha avuto inizio alle 18:00, èto sul punteggio di 0-1. La squadra bianconera, prima si è vista annullare per fuorigioco la rete di Dusan Vlahovic, e poi e passata in, al 32?, grazie al tap-in vincente di Moise. Tuttavia, la formazione di casa ha mostrato ampiamente di essere ancora in partita creando svariate occasioni goal. Si attende, quindi, il secondodel match. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

LA- Dopo il pareggio con il Nantes in Europa League lava al Picco a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Salernitana e Fiorentina, sfide in cui i ...si stanno dando battaglia nella gara domenicale delle ore 18. Cambio forzato nel corso del primo tempo per i padroni di casa Lasta facendo visita allonella gara ...

LIVE TJ - SPEZIA-JUVENTUS 0-0 - Il calcio di inizio è della Juve Tutto Juve

Spezia-Juve 0-1 diretta: LIVE sblocca Kean su cross di Kostic Corriere dello Sport

Spezia-Juve 0-1: gol di Kean | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Spezia-Juventus: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Diretta Spezia - Juventus (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Spezia-Juventus, l’esperimento non ha fornito i risultati sperati nonostante i bianconeri abbiano chiuso in vantaggio il primo tempo. Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Spezia ...47' - Terminano i due minuti di recupero, la Juve chiude in vantaggio al Picco grazie al gol firmato da Kean al 32'. Partita contratta, le azioni da gol si contano sulle punta delle dita.