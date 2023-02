L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro La Penna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo Juan Cuadrado , esterno della Juventus , parla a Dazn prima della gara con lo: 'Ci saranno dei momenti della partita in cui magari se facciamo gol dobbiamo cercare di essere più equilibrati, come chiede Allegri. E magari cercheremo di fare un altro gol il prima possibile.

LIVE TJ - SPEZIA-JUVENTUS 0-0 - Il calcio di inizio è della Juve Tutto Juve

Spezia-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Spezia-Juve, formazioni ufficiali: fuori Di Maria, Vlahovic c’è! Gioca Verde SOS Fanta

Spezia-Juve 0-0 | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Spezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus News 24

LA SPEZIA - Spezia-Juventus, 23° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.3' - Kean e Vlahovic portano avanti la pressione della Juve. 22'' - Dopo neanche venti secondi, La Penna ammonisce Locatelli che era diffidato. Il centrocampista ...