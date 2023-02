Spezia - Juve 0 - 1 diretta | LIVE sblocca Kean su cross di Kostic

(Di domenica 19 febbraio 2023) LA- Dopo il pareggio con il Nantes in Europa League lantus va al Picco a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Salernitana e Fiorentina, sfide in cui i ...

Primi venti secondi di gioco contro loe arriva già la prima brutta notizia per la Juventus : Manuel Locatelli salterà il derby ... il numero 5 dellaera diffidato e dunque non ci sarà per ...Dall'altra parte lo, affidato a Fabrizio Lorieri , allenatore ad interim dopo l'esonero di Gotti, ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro di Serie A e cerca risposte e ...

Tegola in casa Spezia. Bartlomiej Dragowski ha accusato un infortunio muscolare nel corso della sfida contro la Juventus. Problema all’inguine per il portiere polacco che dopo un rilancio lungo si è ...11' - Spezia in possesso palla da due minuti abbondanti, la Juve è ben posizionata in campo. 9' - Verde prova a piazzarla, Perin l'abbranca facilmente. 8' - Cross di Alex Sandro, Dragowski nonostante ...