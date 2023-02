Spezia | Gyasi | «Vogliamo vincere | per la salvezza…»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Le parole di Emmanuel, esterno dello, prima del fischio d’inizio della gara contro la Juventus Emmanuelha parlato ai microfoni di Dazn prima di-Juventus. PAROLE – «Sono dei momenti della partita in cui magari dobbiamo essere più equilibrati come chiede il mister. Magari se c’è la possibilità di fare un altro gol dobbiamo farlo il prima possibile. Tutte le partite sono difficili, oggi è una di quelle e cercheremo di mettere tutto di noi per conquistare i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Di seguito i 22 in campo per- Juventus, gara delle 18 della domenica di Serie A:- Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou;, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Reca; Shomurodov, Verde. JUVENTUS - Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean,...- Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou;, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. A disposizione: Marchetti, Zovko, Beck, Nzola, ...

Spezia, la gestione di Nzola e il ruolo di Gyasi: le ultime sulla probabile formazione SOS Fanta

