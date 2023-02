Speed skating | Laura Peveri quarta nella Mass Start a Tomaszów Mazowiecki | nono David Bosa nei 1000 metri

(Di domenica 19 febbraio 2023) Calato il sipario sulla terza e ultima giornata della tappa conclusiva della Coppa del Mondo disull’anello di ghiaccio di, in Polonia. Nel day-3 c’è da annotare il terzo postomaschile di Andrea Giovannini, che ha così conquistato il suo quarto podio stagionale, confermandosi un grande protagonista della specialità. L’azzurro è stato preceduto dall’olandese Bart Hoolwerf e dal coreano Jae Won Chung, mentre in settima posizione ha terminato il belga Bart Swings. Un piazzamento che gli ha permesso di primeggiareclassifica di specialità, proprio davanti a Giovannini. Undicesimo in quest’ultima gara delimo circuito internazionale Daniele Di Stefano. Si conferma molto costante ...

Delusione cocente in casa Italia nel pattinaggio velocità, durante la giornata conclusiva del circuito più importante di. Davide Ghiotto infatti è stato squalificato nei 5mila metri , per mancata precedenza al norvegese Sander Eitrem durante l'ultimo incrocio di linee. L'azzurro ha presentato poi un ...

Andrea Giovannini c'è sempre. Il 29enne azzurro ha risposto presente nella mass start dell'ultima tappa di Coppa del Mondo, sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Dopo il terzo ...