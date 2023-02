Delusione cocente in casa Italia nel pattinaggio velocità, durante la giornata conclusiva del circuito più importante di. Davide Ghiotto infatti è stato squalificato nei 5mila metri , per mancata precedenza al norvegese Sander Eitrem durante l'ultimo incrocio di linee. L'azzurro ha presentato poi un ...Sul ghiaccio anche l'Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall'allenatore Matteo Anesi. Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà ...

Speed skating, Andrea Giovannini è terzo nella mass start di Tomaszów Mazowiecki! OA Sport

Speed Skating, Davide Ghiotto sfiora l'impresa iridata ma viene squalificato VicenzaToday

Pattinaggio di velocità · Davide Ghiotto insegue Patrick Roest nella ... Olympics

Speed skating, Laura Peveri sfiora il podio nella mass start di Tomaszów Mazowiecki, Bosa settimo nei 1000 metri OA Sport

Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 ... NEVEITALIA.IT

Andrea Giovannini c’è sempre. Il 29enne azzurro ha risposto presente nella mass start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo, sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Dopo il terzo ...Atroce beffa per Davide Ghiotto: squalificato, perde a tavolino podio e Coppa di specialità lunghe distanze Davide Ghiotto accarezza un'impresa senza precedenti per lo speed skating azzurro, ma una sq ...