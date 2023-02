Sotto prezzi Lidl | offerte imperdibili dal 20 febbraio | sfoglia il volantino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Torna i volantino dellacon i “”, ovvero dellesui prodotti valide fino alla giornata del 20. Per questo periodo, la nota catena di supermercati ha pensato a sconti su salumi, bottiglie di pomodoro, birre e merendine, queste adatte sia per la colazione che la merenda pomeridiana. Idellaper questo periodo Il “Tagliafresco prosciutto cotto” della Citterio lo troviamo, in questi giorni, a un prezzo di 1,39 a confezione. La “Polpa pezzi di pomodoro” della Mutti, sempre per questo periodo, la troviamo in offerta a 1,09 euro a bottiglia. Una lattina di birra Peroni, potete trovarla oggi a 0,75 euro. Mentre i buonissimi Plumcake della Mulina Bianco, sono vostri a 1,49 euro a ...