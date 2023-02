Sottil | «Peccato non raccogliere niente | rigore molto dubbio! Dispiace»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha parlato dopo Inter-Udinese ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei friulani ha spiegato la sconfitta per 3-1 e ciò che è successo. Rammaricato per il risultato RAMMARICO ?spiega la sconfitta: «La squadra ha fatto una grandissima partita contro una corazzata. Ileradubbio, la squadra ha reagito, ha costruito un grande gol, subendo poco. Nella ripresa, sapevamo che l’Inter sarebbe partita forte, abbiamo resistito. Abbiamo sbagliato il gol del vantaggio e in contropiede prendiamo il gol. Mi, i ragazzi hanno dato tutto, giocando una grande partita. La squadra offre sempre prestazioni importanti, siamo una delle squadre che tira più in porta. Giochiamo tanto in area die anche stasera è successo, a fatichiamo a ...