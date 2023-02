Soriano si commuove in diretta tv | in lacrime per Mihajlovic

(Di domenica 19 febbraio 2023) Robertoha ritrovato il gol oggi nella sfida tra Sampdoria e Bologna, vinta dai rossoblu per 2-1. A fine partita il giocatore del Bologna non è riuscito a nascondere la sua commozione, pensando a Sinisa. La commozione di“Il 20 febbraio Sinisa compie gli anni, avete fatto tanto cammino insieme“, hanno affermato dallo studio di Sky a fine partita in collegamento con. “Scusate un attimo“, ha risposto il calciatore emozionandosi. “Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa, mi piace pensare sia stato lui a farmi segnare in questo stadio dove abbiamo passato dei momenti belli“, ha concluso. L'articolo CalcioWeb.

Nel post partita, Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'emozione di ritornare al gol dopo più di 700 giorni. Il primo pensiero è stato al suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic, sia ...si ferma, non parla e si: 'Scusate un attimo'. Poi, riesce a gestire l'emozione forte e risponde: 'Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa, mi piace pensare ...

Il ricordo di Sinisa è indelebile per la famiglia e per i giocatori rossoblù, oltre che per tanti amici e tifosi ...Il trequartista non segnava da quasi due anni: "Penso che sia stato proprio Mihajlovic a far sì che io facessi gol" ...